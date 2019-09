Ramos: "Cannavaro ha vinto il Pallone d'Oro, perché non dovrei vincerlo anche io?"

Notizie calcio - Sergio Ramos, capitano del Real Madrid, ha parlato in vista della presentazione del documentario di Amazon Video sulla sua carriera e vita privata: "Non smetto mai di sognare, mi piacerebbe vincere ancora col Madrid, la quinta Champions sarebbe pazzesca. Con la Nazionale vorrei vincere ancora un Europeo o una Coppa del Mondo. Il Pallone d'Oro? Se Cannavaro l'ha vinto, perché non dovrei poterlo vincere anche io? Devo mantenere i sogni che coltivo fin da ragazzo. Quando il corpo non ce la farò più penserò a come comportarmi, per un altro paio d'anni potrò ancora giocare al top". A riportarlo è AS.com.