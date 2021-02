Ultime notizie calcio Napoli - Roberto Rambaudi, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante "Il bello del calcio", trasmissione in onda su Canale 21:

"Contro Granada ed Atalanta si è vista una squadra senza idee e senza organizzazione di gioco. Ieri nel primo tempo il Napoli non riusciva a fare due passaggi di fila. Non c'era un'idea di calcio, mi sembra che i calciatori non abbiamo recepito le indicazioni di Gattuso".