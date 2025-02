Rambaudi: "Lazio-Napoli, più partite in una: questa una delle possibili mosse di Conte"

Ai microfoni di Radiosei l'ex attaccante della Lazio Roberto Rambaudi ha parlato della sfida di domani con il Napoli:

"Ci saranno più partite nella partita. Tutte e due le squadre sono brave a leggere le gare. Il Napoli può permettersi di difendere in area perché hanno fisicità, la Lazio no. Nella difficoltà il Napoli credo possa tirar fuori qualcosa di buono. Il tecnico ci crede molto nel 3-5-2 e in più i calciatori così sono più compatti, in superiorità numerica dietro. Io metterei Dele-Bashiru per andare a schermare Lobotka, devo far arrivare palla lunga a Lukaku e basta. Mazzocchi a sinistra e Di Lorenzo a destra, rinunciando a Politano: cambiando anche sistema di gioco questa potrebbe essere una mossa di Conte. Lazzari o Marusic domani? Direi il secondo, perché è più affidabile nella fase difensiva e anche nell’1 contro 1. E poi di testa con McTominay che viene da quella parte ti dà centimetri“.