Roberto Rambaudi è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

“Il Napoli ha rimesso il disco dell'anno scorso con motivazioni e voglia di fare bene. Hanno dentro un lavoro acquisito di anno in anno. Lanciato un messaggio chiaro, motiviazioni simili in campionato e in Champions. I segnali positivi ci sono stati".