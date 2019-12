Rambaudi: "Ho visto un buon Napoli, Allan come Gattuso e Insigne mi è piaciuto"

Roberto Rambaudi, ex calciatore dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni de Il Bello del Calcio, trasmissione televisiva in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Ho visto un buon Napoli, ho visto una squadra di nuovo forte e molto equilibrata con Allan che fa il Gattuso della situazione che ha qualità di palleggio. L'anomalia è stata che non ha fatto quei cinque gol che son capitati. Insigne a me è piaciuto per come si è proposto e nelle qualità della costruzione".