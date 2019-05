Roberto Rambaudi ha parlato ai microfoni di Canale 21 durante Il Bello del Calcio:

“Mi aspettavo di più da questa stagione di Ancelotti. Insigne? Non è adatto al 4-4-2, ma deve giocare largo nel 4-3-3. Hamsik? Ha fatto anche bene all'inizio con Ancelotti, poi forse ha capito di non poter star bene in questo modulo e ha chiesto di andare via. De Laurentiis? Se l'obiettivo era il secondo posto, allora voto alto ma se era ridurre il gap dalla Juve allora il voto cala”.