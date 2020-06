Rambaudi: "Grande azione del Napoli sul gol dell'1-1". Fedele non ci sta: "Giocando con quella squadra ci fermiamo a Frosinone!"

Ultime notizie calcio Napoli - Roberto Rambaudi, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il bello del calcio”, trasmissione in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Napoli con l’Inter ha trovato la via della rete con uno schema di Gattuso. Poi è ovvio che c’è un errore dei nerazzurri in fase di contenimento ma resta lodevole la giocata del Napoli che con due passaggi è arrivato in porta!”