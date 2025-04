Rambaudi: "Ecco qual è la partita decisiva per lo Scudetto del Napoli"

Roberto Rambaudi - ospite della puntata odierna de ‘Il Bello del Calcio’, programma condotto da Claudia Mercurio su 11 Televomero - ha parlato della partita vinta dal Napoli contro il Torino e della lotta Scudetto che coinvolge gli azzurri. Ecco le sue parole riportate dal comunicato stampa diffuso dall'emittente:

"Il Napoli è cresciuto molto, poi questo è un campionato strano: la partita col Monza l'abbiamo valutata in un modo e quella con il Torino - quasi perfetta - in un altro. In questa squadra si vede indubbiamente la mano dell'allenatore, aspetto visibile soprattutto nelle partite precedenti che hanno indirizzato questo campionato: il successo in casa contro il Parma, il pareggio d'oro con l'Inter all'ultimo minuto, il successo con la Juventus al Maradona. La differenza tra il Napoli e le altre squadre è che gli azzurri, anche nelle gare sporche, ci credono sempre fino all'ultimo. L'impronta di Conte si vede tanto. Se poi devo citare un calciatore, nomino McTominay.

L'abbraccio al pullman prima di Napoli-Torino? Conte ha educato i giocatori non solo nello stare in campo, ma anche a livello comportamentale nella gestione delle pressioni. I calciatori arrivati quest'anno sono stati presi non solo in base a criteri tattici, ma anche caratteriali: per seguire un certo tipo di allenatore bisogna essere così. Ieri ho ascoltato Spinazzola e McTominay parlare dopo la gara, i giocatori hanno fame e voglia di seguire il tecnico.

Cosa farà la differenza nel rush finale tra Napoli e Inter? Mi viene difficile pensare che il Napoli possa perdere con Genoa, Parma e Cagliari. La partita decisiva per lo Scudetto è quella di Lecce, in cui anche un pareggio potrebbe bastare. Ciò che sarà decisivo nel duello finale saranno il calendario, la condizione fisica e quella psicologica".