Rambaudi: "Dopo l'espulsione Mazzarri è andato in confusione e si è concesso troppo presto. Arbitri? Un alibi"

Roberto Rambaudi, intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su 11 Televomero, ha parlato di mercato e della sconfitta del Napoli in Supercoppa.

"Il Napoli ha affrontato molto bene la partita per un'ora, fino a quel momento c'era la firma di Mazzarri. Dopo l'espulsione però l'allenatore è andato in confusione e si è concesso troppo presto, anche a livello mentale.

Io avrei agito in modo diverso: Kvara andava lasciato in campo per dare fastidio in avanti e andava tolto Politano, autore di una prestazione non di livello, per inserire Lindstrom o Gaetano a centrocampo per provare a supportarlo. Su questo aspetto si è concesso troppo all'avversario

Parlare troppo di arbitri non mi piace, si rischia di dare degli alibi. Il fallo di Simeone? Sapendo di essere ammonito, doveva evitare di mettere il piede in quel modo".