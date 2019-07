Rambaudi: "Di Lorenzo ottimo acquisto, Malcuit l'anno scorso ha studiato per diventare grande. Su Manolas..."

Roberto Rambaudi, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Tutti in ritiro”, trasmissione in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Napoli ha capito che serve qualità e per questo ha già preso Manolas e Di Lorenzo, James può dare imprevedibilità all’attacco. Manolas-Koulibaly rappresentano la miglior coppia di difensori in Italia. Per me Di Lorenzo è un ottimo acquisto: ha gamba, tecnica quando spinge, è migliorato tantissimo in fase difensiva e nell’uno contro uno. Dovrà contendersi una maglia da titolare con Malcuit che l’anno scorso possiamo dire che ha studiato per diventare grande”.