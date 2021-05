Rambaudi: "Conceicao è un bravo allenatore ma sembra un ripiego rispetto ad altri"

"Ottima persona - dice- che ha fatto buonissime cose in Portogallo, poi però bisogna vedere come si cala nella realtà del calcio italiano che conosce già da giocatore. Ha ottenuto risultati importanti in Champions e nel campionato portoghese: è un profilo che può starci poi bisogna vedere anche quali sono gli obiettivi".

Come scelta come va valutata?

"Un po' al di sotto di altri nomi fatti in questi ultimi. Potrebbe essere un "ripiego". Se si va verso un ridimensionamento? Non lo so però Sarri, Allegri e Spalletti sulla carta erano superiori per quel che hanno dimostrato in Italia. Conceicao può essere un profilo di allenatore che fa giocar bene ma è da dimostrare".

Capitolo Lazio: cosa si aspetta dal vertice tra Lotito e Inzaghi?

"Chiarezza. Che si siedano al tavolo e giochino a carte scoperte. Se si va avanti ancora devono essere chiare le cose, però credo che sia un bene che a questo punto le strade si dividano. Inzaghi ha fatto bene in questi anni anche se questa stagione la ritengo fallimentare senza l'entrata in Champions. La campagna acquisti non è stata all'altezza. Ripeto, o tutto è chiaro e detto al mondo o sennò è meglio dividersi"

Chi vedrebbe sulla panchina della Lazio?

"Io non voglio mettermi a fare il commercialista allora dico che mi piacerebbe Sarri alla Lazio perch√© darebbe quel qualcosa in pi√Ļ. Ma visto che mi pare difficile credo che l'ideale per la piazza sia Mihajlovic: fa esprimere un ottimo calcio e alla Lazio avrebbe materiale per lavorare bene"