Rambaudi: "Con l'arrivo di Conte potrebbe esserci un problema relativo a Kvara"

Calciomercato Napoli - Roberto Rambaudi, presente a ‘Il Bello del Calcio’ su 11 Televomero, ha parlato del possibile arrivo di Antonio Conte in panchina.

"Antonio Conte sulla panchina del Napoli il prossimo anno? Il mio dubbio su di lui riguarda l'aspetto economico legato al suo ingaggio e a quello dello staff tecnico. A livello tecnico, presumendo un utilizzo del 3-5-2, bisognerà capire la collocazione tattica di certi calciatori come ad esempio Kvara. L'aspetto positivo che si può trarre da una brutta stagione come questa è il non commettere più determinati errori di presunzione. Deciso l'allenatore, si capisce con che modulo interpreterà il campionato e si cercheranno gli uomini adatti al suo gioco. Non bisogna fare troppi adattamenti o esperimenti sui giocatori. Bisogna poi comprendere l'aspetto caratteriale: vincere è complicato, rifarlo lo è ancora di più".