Rakitic: "Rosa corta, ma chi di dovere lo sapeva. Difficile giocare contro questo Napoli, ma al ritorno faremo una grande gara"

Ultimissime calcio Napoli - Ivan Rakitic, centrocampista del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla fine del match contro il Napoli:

"Abbiamo una rosa molto corta, ma questo già lo sapeva chi di dovere. Adesso dobbiamo solo pensare a stare uniti ed affrontare al meglio la partita di ritorno. Sapevamo che sarebbe stato difficile affrontare un Napoli che si chiude dietro, abbiamo commesso un errore ed hanno segnato. Non è facile giocare contro chi si difende in undici uomini. Dobbiamo tenere alto il morale prepararci per il ritorno. Sono convinto che al Camp Nou faremo una grande gara. Vincere la Champions? Gli anni scorsi stavamo meglio e non ci siamo riusciti, magari quest'anno sarà differente. Dobbiamo fare almeno tre partite consecutive convincenti e torneremo ad essere al massimo".