Raiola: "De Ligt ha mentalità di Nedved e l'ambizione di Zlatan. Se era del Barcellona? Ho letto tante cazzate..."

Arrivato al J Medical insieme a Matthijs de Ligt, che effettuerà le visite mediche di rito con la Juventus, l'agente Mino Raiola ha parlato della trattativa che ha portato il difensore in Italia. "Cosa è stato decisivo per De Ligt in bianconero? Il progetto sportivo. Se era già del Barcellona? Avete scritto tante cazzate (riferendosi ai giornalisti presenti, ndr), la Juventus è il club che fa per lui e per le sue idee. E' ideale per la sua carriera, per un difensore arrivare in Italia è importante. E' una tappa necessaria nella sua carriera, nella sua testa vuole diventare il più forte al mondo".

Può diventare il numero 1? "Tra i giovani lo è già, poi ci vuole poco per dimostrare di essere il numero uno anche ad alto livello. Tuttavia deve lavorare. E' il calciatore che più si avvicina, forse lo supera, a Nedved come mentalità e a Zlatan Ibrahimovic come ambizione. Ha tutto per diventare ciò che vuole".

Hai dato consigli a De Ligt? "La scelta di accettare la Juve è stata una scelta ponderata, non è stata una chiacchierata di un giorno. E' un processo, non è stato un consiglio. Se esiste la clausola? Non parlo di contratto, mai parlato di questo aspetto".