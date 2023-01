Rai, Verna: "Spero che non arrivi Brekalo per Zerbin, gli equilibri di spogliatoio non vanno toccati"

Carlo Verna, collega della Rai, è intervenuto a Radio Kiss Kiss:

Spero che non vada in porto l'arrivo di Brekalo per Zerbin per non intaccare gli equilibri di spogliatoio. Il Napoli deve lavorare per giugno e non muoversi più a gennaio nonostante Giuntoli abbia meritato piena fiducia.

Raspadori e Simeone giocherebbero titolare in qualsiasi società e vanno elogiati perchè danno sempre il massimo quando vengono chiamati in causa senza mai lamentarsi per lo scarso impiego.

la gestione delle cinque sostituzioni è sempre fatta molto bene da Spalletti.

Mi preoccupa la crescente intesa tra Dybala e Abraham nella Roma.