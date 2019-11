RAI, Venerato: "Pareggio che sa di sconfitta, Napoli da sei politico. Grave prestazione degli azzurri"

Notizie Calcio - Ciro Venerato, giornalista della RAI, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva dopo il pareggio tra Milan e Napoli a San Siro. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Questo pari una sconfitta per entrambe. Il Milan non è all'altezza e ha tante assenze. Molto più grave la prestazione del Napoli contro i rossoneri in queste condizioni, evidentemente il caos post Salisburgo ha creato delle crepe".

"Napoli da 6 politico, contro questo Milan - già inferiore tecnicamente e senza Suso e Calhanoglu - avrebbe dovuto fare di più. Rispetto alla prestazione vergognosa col Genoa c'è stato un passo avanti ma non abbastanza".