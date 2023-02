Rai, Venerato: "Osimhen può andare via per 150 MLN! Kvara resta ancora un altro anno"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai:

Futuro di Osimhen e Kvara?

“Il futuro del nigeriano si deciderà a giugno, in un vertice con i suoi procuratori. Servirà un adeguamento contrattuale, a cui il presidente è disponibile, anche andando oltre i parametri del club. Se Osimhen dovesse poi decidere di cedere alle sirene della Premier, si scatenerebbe un’asta tra Arsenal e Chelsea, con cifre che potrebbero aggirarsi attorno i 150 milioni. Sul georgiano, invece, ci sarà l’adeguamento economico che il ragazzo merita ma non ci saranno problemi sulla permanenza, che non è in discussione. I tifosi potranno godere delle prestazioni di Kvara almeno per un altro anno”.