Rai, Venerato: "Napoli su Dimarco, ma segue altri 20 terzini! Per Belotti ci furono contatti in passato"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, esperto di mercato RAI, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Ci sono tante voci si giocatori accostati al Napoli ma nulla di concreto. Ci sono 15-20 terzini che il Napoli valuta come Dimarco, ma non si faranno scelte se prima non si prenderà un nuovo allenatore. Belotti è stato seguito dal Napoli prima di prendere Osimhen e ci furono contatti con il suo entourage e qualche contatto in Lega tra De Laurentiis e Cairo. Gli azzurri hanno Osimhen, Mertens e Petagna e non credo che ne cerchi altri andando a spendere 30 mln per l'attaccanta granata. Inoltre Il Napoli ha bisogno di spendere in altri ruoli".