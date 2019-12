RAI, Venerato: "Mertens mossa azzeccata da Gattuso, Insigne è irriconoscibile"

Ciro Venerato, giornalista della RAI, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare la sconfitta del Napoli contro il Parma al San Paolo. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

Su Koulibaly: "L'assenza di Albiol non è da poco e pesa, ma sul gol del Parma l'errore è individuale. Sul senegalese pesa la preparazione ritardata per la Coppa d'Africa ma non solo: in questo momento costa 5-6 punti alla squadra"

Sul secondo tempo: "Approccio migliore nella ripresa, il Napoli ha cercato qualche trama di gioco 'sarriana', con maggiore attenzione al palleggio. Ma ci sono ancora troppi errori di giocatori che sono eccellenze del nostro calcio".

Su Insigne: "Non è quello che conosciamo, Gattuso ha scommesso su di lui ma ha avuto qualche errore di mira di troppo. Solo gol e risultati possono essere la giusta medicina. A maggior ragione co un nuovo allenatore".

Sul gol del Napoli: "Mertens è stata la mossa tattica azzeccata da Gattuso. Milik regala la possibilità di completare la rimonta e credo che il Napoli debba anche ritrovare i tifosi come dodicesimo uomo per uscire dal tunnel".