RAI, Venerato: "Insigne è un problema del Napoli, può andare via a zero! Calma piatta, il suo agente non ha ricevuto chiamate"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “C’è calma piatta per Insigne, il calciatore andrà a scadenza il prossimo anno e potrebbe crearsi una mega asta per lui se dovesse andare in scadenza. L’entourage aspetta ma senza pressare nessuno. Insigne potrebbe andare via a zero o a molto meno del suo reale valore già la prossima estate. Il problema è del Napoli che deve muoversi per lui".