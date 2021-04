RAI - Superlega, il silenzio di ADL fa riflettere: potrebbe provarci, parole di Perez possibile indizio

Napoli Calcio - Ciro Venerato, giornalista Rai, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal:

"Superlega? Spero da giornalista e napoletano che De Laurentiis non accetti l'invito. Spero ma non ho certezza visto che spesso il presidente ha parlato di calcio che deve cambiare e ha appoggiato Inter e Milan nella lotta a Dal Pino. La sintonia con Agnelli, poi, fanno pensare ad altro, visto che anche Perez ha parlato di ingressi ad anni alterni di Roma e Napoli. Credo che De Laurentiis ci stia provando, è zitto da diverso tempo a parte quel tweet di oggi.

Molti colleghi hanno censurato la Superlega, lui non ancora. Un supercampionato mi piacerebbe ma attraverso il merito sportivo e la benedizione di Uefa e Fifa che puoi anche attaccare e l'ECA era nata per questo. Questa Superlega non fa contare il merito sportivo, fa partecipare sempre gli stessi con un guadagno da subito di 350mln, poi la giochi e ne porti a casa altri 100. Se la FIFA e la UEFA non estromettono Juve, Inter e Milan dal campionato di serie A, si creerebbe una forbice incredibile visti gli introiti".