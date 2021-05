RAI, Venerato: "Il Napoli attende Allegri, ma l'ex Milan preferisce Inter o Juve. Spalletti ha già accettato gli azzurri, altre due piste possibili"

Ultime notizie calcio Napoli - Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport ed esperto di mercato, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Per capire meglio come si svilupperà il valzer delle panchine occorre aspettare gli ultimi verdetti di domenica e come andrà l'incontro tra Zhang ed Antonio Conte. Il Napoli è in attesa di capire il destino di Massimiliano Allegri. L’ex tecnico bianconero è in corsa per il Real Madrid ed è sondato anche da Juve e Inter, prioritarie rispetto al Napoli. Simone Inzaghi invece accetterebbe gli azzurri, ma guarda anche alla Juventus che preferirebbe ovviamente. Luciano Spalletti invece ha già accettato il Napoli, mentre in Francia dicono che Galtier non sarà liberato dal Lille. Altri, invece, riferiscono che ha già un accordo col Nizza anche se l’inserimento del Napoli potrebbe far cambiare idea al francese".?