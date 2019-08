RAI, Venerato: "Icardi dice no al Napoli, De Laurentiis deve lasciar perdere! Accordo verbale con Llorente"

Ciro Venerato, giornalista della RAI, è intervenuto ai microfoni di Microfono Aperto, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Sportiva. Ecco le sue parole.

SU ICARDI - "Icardi continua a dire no al Napoli perché lo ritiene un passo indietro, lo ha fatto anche oggi perché spera ancora di andare alla Juventus. Se vedrò De Laurentiis gli dirò di lasciar perdere Icardi, che non può nemmeno agganciare la camicia a Sivori o a Zola. Se Icardi pensa che il Napoli non sia all'altezza può rimanere dov'è, il Napoli è forte anche senza Icardi"

SUL NAPOLI - "Su Llorente le maggiori pressioni le ha fatte il Napoli, però siamo ad accordi verbali e la voce del Manchester Utd non sembra campata in aria".