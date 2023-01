RAI, Venerato: "Giuntoli-Juventus solo un accostamento, è una diceria"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai ed esperto di calciomercato.

Futuro di Giroud e Leao?

"Per il rinnovo del francese, va aggiustato qualcosina, ma Olivier vuole continuare la sua esperienza con il Milan. Arriverà presto il prolungamento del contratto. Per quanto concerne il portoghese, la situazione, invece, va analizzata. Rafa resterebbe volentieri al Milan, ma conosce il fardello dei 19,5 milioni da versare allo Sporting. La proposta rossonera di 6 milioni non può essere cambiata, il calciatore, dunque, dovrebbe abbassare le sue pretese. Chelsea e City potrebbero eventualmente offrire di più per una disponibilità economica maggiore. Dall'eventuale cessione di Leao, il Milan ricaverebbe il 20% in meno del guadagno, poiché quella percentuale è destinata al Lilla. Ad un anno dalla scadenza, il club rossonero non potrà comunque chiedere la luna"

Ruolo di Vasquez al Milan?

"È una semplice pezza, è stato ingaggiato per questo. Anche perché il club rossonero è alla ricerca di un'ulteriore estremo difensore. Ricoprirà comunque il ruolo di secondo o terzo portiere".

Massara futuro direttore sportivo della Juve?

"Ho la fortuna di conoscere Frederic, una delle persone migliori nel mondo del calcio e non solo. È abituato a rispettare i contratti, è molto legato al Milan ed in particolare a Maldini. È stato proprio Massara a prelevare tutti i calciatori giovani del Milan. Ma l'accostamento alla Juve è solo una voce, come anche le dicerie circa Giuntoli, Campos e Rossi. Il nome di Massara nasce nelle segrete stanze bianconere, ed è stato proposto da Allegri. Max e Massara, infatti, erano molto amici, l'amicizia è proseguita, inoltre, anche negli anni a venire, soprattutto per gli incontri a Pescara. Tanto dipenderà anche dal futuro di Allegri sulla panchina della Juve. Così come è stata divulgata la notizia di un avvistamento di Giuntoli all'area tecnica bianconera, vale lo stesso per Massara. Tuttavia, inserire questi nomi nel quadro futuro della Juve, non è impossibile"

Rinnovo di Skriniar con l'Inter?

“La società nerazzurra è già andata oltre la trattativa, poichè sperava di chiudere la pratica del rinnovo già in passato. Prima della Supercoppa, il calciatore dovrà esprimersi. Anche perché prima della chiusura della finestra invernale di calciomercato, l'Inter vuole una risposta per correre eventualmente ai ripari. Il nome di Scalvini è legato a quello di Skriniar, un'operazione simile potebbe diventare impellente se lo slovacco non dovesse rinnovare"

