Rai, Venerato: "Gattuso non è fenomeno un giorno e asino il giorno dopo: questo Napoli non ha mai una settimana tipo. Volete sapere quando avrebbe dovuto giocare Osimhen?"

Napoli Calcio - Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Sono tre i punti sui quali bisogna approfondire ed indagare: prendersela con Gattuso è come guardare dal buco della serratura. Tanti infortuni, mai una settimana tipo di allenamento, rispetto alle altre squadre. Tutto questo fa il paio con una squadra che non si è mai allenata ma ha dovuto anche recuperare giocatori che non andavano subito recuperati. Osimhen avrebbe dovuto giocare i primi 20 minuti giovedì prossimo. Demme dovrebbe essere recuperato a breve, usciti dall'Europa League, il Napoli tornerà a fare ciò che aveva fatto. Gattuso ha portato il Napoli a 12 torni di imbattibilità e vinto una coppa Italia. Un allenatore non è fenomeno un giorno e asino il giorno dopo".