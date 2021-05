Rai, Venerato: "De Laurentiis-Allegri, contatti anche un mese fa! Ci sono tre ostacoli che possono complicare la trattativa"

Napoli Calcio - Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calciomercato Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Sabato c'è Inter-Juventus che potrebbe decidere il futuro delle rispettive panchine. Allegri? Confermo tutto quello uscito nelle ultime ore, Allegri e De Laurentiis sono amici e il tecnico ha consigliato Gattuso proprio al presidente. Essendo amici, si sentono al telefono ed è probabile che ADL a gennaio l'abbia contattato essendo stato il principale sponsor. La certezza è che un mese fa si sono almeno sentiti, non so se visti, anche se Allegri a Roma spesso fa blitz per la compagna. Non escludo che dopo questo contatto di un mese fa i due si siano ancora sentiti. Alla luce delle varie sortite romane di Allegri, qualcosa possa essere accaduto. Allegri è un nome gettonato da tempo da De Laurentiis. Ci sono tre ostacoli, però, che rendono difficile il tutto: il Real Madrid è una tentazione fortissima, sono continui i contatti tra il club e l'entourage dell'allenatore. Il 25 marzo si sono avviati i contatti. Tra Napoli e Real Madrid, ci sono anche Inter e Psg con Conte che vuole chiarezza da Zhang. Se dovesse restare Marotta, allora punterebbe Allegri. Il Napoli sa che non c'è un si ma neanche un no. Spalletti ha già detto si al Napoli e si attende di capire cosa accadrà con Simone Inzaghi".