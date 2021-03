RAI, Venerato: "Chi ama il Napoli ama Insigne! Politano ha sputato il sangue e giocato in pessime condizioni, è tra i migliori quest'anno"

Ultime notizie calcio Napoli - Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Chi ama il Napoli non può non amare Insigne, così come chi ama il calcio non può non celebrare Lorenzo. Ieri lo ha celebrato Roberto Mancini che lo ha definito apicale nel suo progetto. Ogni parola è superflua dopo il commento del CT. Politano in Nazionale? Al momento tra lui e Bernardeschi c'è la differenza tra un pittore ed un imbianchino. Sta avendo un rendimento mostruoso, è stato forse insieme ad Insigne il migliore della stagione. Al di là delle qualità, è l'impegno che è straordinario. Ha sputato il sangue ed ha giocato spesso in condizioni fisiche pessime perché mancavano tanti elementi. Gattuso-De Laurentiis? Alcune ferite solo il tempo le lenisce, però è indubbio che vincere aiuta a vincere. Al Napoli servono una settimana tipo per potersi allenare ed un po' di serenità da parte di tutti noi".