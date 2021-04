Rai, Venerato: "ADL oggi ha parlato con i suoi collaboratori, vuole scegliere l'allenatore senza fretta. Ultimo contatto con Fonseca prima di Roma-Napoli"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “I tempi per la scelta dell’allenatore possono essere più lunghi di come avevamo detto. Non basterà forse maggio per scoprire chi sarà il nuovo allenatore del Napoli. Oggi De Laurentiis ha parlato con i suoi collaboratori e ha capito che è una scelta importante, non sceglierà uno perché altri sono ancora occupati, vuole scegliere l’allenatore giusto con calma. De Laurentiis monitora da vicino e con attenzione Inzaghi e Fonseca, il primo potrebbe rompere con Lotito, ma c’è anche la Juventus su di lui. L’ultimo colloquio tra il Napoli e l’entourage italiano di Fonseca è arrivato il venerdì prima della gara Roma-Napoli. Juric e Italiano possono interessare anche in Champions e se emergenti, mentre Dionisi arriverebbe solo in caso d’Europa League".