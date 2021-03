RAI, Venerato: "A maggio il nuovo allenatore, il Napoli ha già in mente un profilo. Si troverà una strategia di mercato"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Gudmundsson e Bouffek non rientrano nelle idee del Napoli. C’è da dire che il Napoli non ha il suo allenatore della prossima stagione ad oggi. Il Napoli ha già in mente un profilo per la panchina, che quando arriverà farà valutazioni con la società sui calciatori in scadenza e sul mercato da fare. Non sappiamo il nuovo allenatore che deciderà di fare con Senesi e altri calciatori seguiti nei mesi scorsi che ora sono piste raffreddate. Il nuovo allenatore non sarà scelto a campionato finito, ma già prima entro maggio per le varie scadenze e le strategie di mercato da stabilire”.