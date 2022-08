Rai, Venerato a CN24: "Il Napoli vuole solo Kepa, Meret sarà liberato col suo arrivo"

Ultime notizie di calciomercato sul Napoli, Kepa e Meret. Arriva l'annuncio da Ciro Venerato di Rai Sport a CalcioNapoli24 Tv (Canale 79 del digitale terrestre).

Napoli: le ultime su Kepa

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato ha fatto il punto sul mercato sul Napoli ai microfoni di CalcioNapoli24 Tv durante la trasmissione Speciale Calciomercato:

"Per Kepa è ancora tutto bloccato visto che c'è il discorso dei bonus e dello stipendio ancora da risolvere con la dirigenza del Chelsea. Meret resta a Napoli fino a che non arriva un portiere, c'è l'accordo sulla parola con lo Spezia che venderà Provedel alla Lazio. Il destino sembra questo per i portieri. Neto andrà in Premier League e Trapp non è più seguito. Navas guadagna più di Kepa".