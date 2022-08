Rai, Venerato a CN24: "Distanza minima tra Napoli e Monza per Petagna, accettato il prestito"

Ultime notizie di calciomercato sul Napoli e Petagna. Arriva l'annuncio da Ciro Venerato di Rai Sport a CalcioNapoli24 Tv (Canale 79 del digitale terrestre).

Napoli: le ultime su Petagna al Monza

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato ha fatto il punto sul mercato sul Napoli ai microfoni di CalcioNapoli24 Tv durante la trasmissione Speciale Calciomercato:

"Per Petagna c'è ancora stallo per la distanza economica. Il Napoli ha accettato il prestito con obbligo in caso di salvezza del Monza, ma vuole 5 milioni subito per il prestito, il Monza vorrebbe chiudere a 2,5".