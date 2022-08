Rai, Venerato a CN24: "Contatti continui con gli agenti di Kepa, c'è volontà da entrambe le parti di chiudere. Un aspetto mi ricorda l'affare Kim"

Ultime notizie di calciomercato sul Napoli e Kepa. Arriva l'annuncio da Ciro Venerato di Rai Sport a CalcioNapoli24 Tv (Canale 79 del digitale terrestre).

Napoli: trattativa Kepa avviata

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato ha fatto il punto sul mercato sul Napoli ai microfoni di CalcioNapoli24 Tv durante la trasmissione Speciale Calciomercato:

"Per Kepa bisogna trattare sullo stipendio, il Napoli vorrebbe pagare 1,5 milioni netti di stipendio e far mettere la restante parte al Chelsea. Si lavora sui bonus con l'agente che è arrivato oggi in Italia. Ci sono continui colloqui con i procuratori di Kepa, mi ricorda la vicenda Kim che è andata avanti per molto tempo ma con tanti contatti perché c'era la volontà comune di chiudere. Dal Torino non mi fanno sapere che c'è ancora interesse per Meret".