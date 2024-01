Enrico Varriale, giornalista Rai, commenta la sconfitta del Napoli contro l'Inter soffermandosi sul giudizio per l'arbitro Rapuano:

"Un arbitro bravo è quello che si fa rispettare e non si fa intimidire dai calciatori. Un arbitro bravo è quello che per tutta la gara adotta un unico metro di giudizio. Un arbitro bravo è autorevole, non autoritario a casaccio. Rapuano non è un arbitro bravo".