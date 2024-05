Rai, Varriale: "Sono venuto a Napoli e mi sono accorto di una cosa! Conte come Klopp o Guardiola"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Calciomania” di Massimo D'Alessandro è intervenuto Enrico Varriale, giornalista:



“Conte lo metto nel poker degli allenatori più ambiti a livello internazionale insieme a Kloop, Guardiola e Ancelotti. Fa cambiare la scena. Qualche settimana fa sono venuto a Napoli e il clima era totalmente diverso da quello di oggi. È stato preso un allenatore che è garanzia di successo. Non è detto che venga e vinca, il campo è giudice. Ma Conte ha vinto la Premier League che è più difficile della Champions League. Conte è ossessionato dalla vittoria, sà ricostruire gruppi ed essere punto di riferimento. Non è ancora arrivato e si capisce che la fiducia nella piazza napoletana è tornata. Molti si erano spesi dicendo che non sarebbe venuto a Napoli, ne hanno dette di tutte. Dopo ciò è stato detto che veniva a Napoli perché non aveva altre offerte e questa è una sciocchezza. In Italia, Conte se lo può permettere solo il Napoli. Conte a Napoli viene a fare quello che ha fatto all’Inter, alla Juventus e al Chelsea: provare a vincere. Vanno fatti i complimenti a De Laurentiis che ha capito i suoi errori da persona intelligente.

De Laurentiis come dirigente ha pochi eguali. Questa stagione sarà da ricordare per tenere a mente gli errori commessi.

I fondi di investimento hanno il compito di far avere soldi a chi investe soldi lì. Io sono curioso della situazione dell’Inter, anche col rinnovo di Lautaro Martinez.

Conte in Italia se l’è potuto permettere solo Aurelio De Laurentiis. Anche quando si parlava di Gasperini, non ho mai creduto ci fosse un testa a testa.

Non credo che De Laurentiis abbia utilizzato Gasperini o viceversa. Conte in Italia non può essere messo in concorrenza con nessun allenatore.

Sono molto curioso di sentire la prima conferenza stampa di Conte. Giá da lì si capirà la differenza tra un allenatore carismatico e quello che si è vissuto l’anno scorso a Capodimonte. Ci sono le categorie nella vita, anche per quanto riguarda gli allenatori.

Le scelte di Mazzarri e Calzona avevano un senso solo se avevi tra le mani uno come Conte. Poi De Laurentiis ha deciso di fare all in su Conte.

È importante l’avvento di Conte a Napoli perché viene a Napoli con molta voglia e da uomo del sud. L’asse della Serie A si è spostato al Nord. Il Napoli ha interrotto la dittatura di Inter, Milan e Juventus dopo 20 anni. Per chi legge le sorti del pallone italiano dovrebbe vederlo come fatto positivo.

Spalletti quando eravamo in vacanza ad Ischia ed era allenatore della Roma mi disse che sognava di venire ad allenare il Napoli”.