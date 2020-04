Ultime calcio - Enrico Varriale, giornalista Rai, ha pubblicato un messaggio su Twitter:

"Tre cose sulla ripartenza del calcio. - La salute è il bene primario da tutelare - se ripartono, in sicurezza gli altri settori produttivi, non si vede perché non debba farlo il calcio, grande generatore economico del paese - le spese (tamponi,isolamenti) è giusto siano pagate dai club".