RAI, Varriale: "Bravo ad Ancelotti per quell'intervento di ieri! Napoli? La crisi degli azzurri colpisce particolarmente"

Ultimissime calcio Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il vicedirettore di RAI Sport, Enrico Varriale, rilasciando alcune dichiarazioni:

"Tutte le volte che ho incontrato gli arbitri o vertici dell'AIA ho sempre detto loro che se spiegassero subito i casi più controversi delle partite sarebbe meglio per tutti e si eviterebbero tante polemiche e tensioni, comunque bravo ad Ancelotti per quell'intervento di ieri. Ancelotti ha l'esperienza, la capacità e il carisma per qualsiasi tipo di ruolo possa occupare per questo colpisce particolarmente la crisi del Napoli. La Nazionale è tecnicamente interessante e può ancora crescere, credo che darà fastidio a tutti ad Euro 2020 anche se non è la favorita. Qualche tempo fa sembrava che club e Lega fossero in piena saluta ed invece, in pochissimi mesi, la situazione si è ribaltata con le dimissioni di Micciché da una parte, alla vigilia dell'assegnazione dei diritti tv, che ha fatto piombare la Lega in profonda crisi mentre la Federazione, dopo la brillante qualificazione degli azzurri di Mancini alla fase finale degli Europei, è di nuovo sugli scudi"