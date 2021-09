Ultime calcio - Auro Bulbarelli, direttore di Rai Sport, ha parlato di Daniele Adani:

"Sono orgoglioso di accoglierlo nella nostra famiglia. L'abbiamo corteggiato per tanto tempo e non è stato facile ottenere il suo sì. Ha voluto prima sapere nel dettaglio quale sarebbe stato il suo ruolo. Il "progetto Adani" inizia con la presenza fissa a 90° Minuto poi pensiamo ai Mondiali in Qatar".