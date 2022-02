RAI, Repice: "Quanto è importante Osimhen per il Napoli? Tanto quanto i 75 milioni di euro spesi dalla Juventus per Vlahovic"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Radio RAI Francesco Repice, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Serie A? Napoli-Inter è uno snodo cruciale per gli azzurri, si capirà se gli azzurri potranno essere protagonisti nella lotta per lo scudetto oppure no: è una partita fondamentale credo anche per i nerazzurri, impegnati anche in Coppa Italia e Champions League.

Quanto è importante Osimhen per il Napoli? Tanto quanto i 75 milioni di euro spesi dalla Juventus per Vlahovic: quando hai il centravanti forte, la squadra gioca bene.

Mondiale e spareggi? Servono i giocatori che ti cambiano la storia e la vita, e faccio due nomi: Verratti e Zaniolo. Se questi due saranno al massimo della condizione, allora le possibilità di andare al Mondiale sono tante”