Rai, Perillo: "Osimhen avanti a Mertens con l'Inter, rischio serio di vedere solo squadre del Nord in Champions"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Antonello Perillo, giornalista.

"Napoli-Inter è una supersfida, io sono moderatamente ottimista. L'Inter è spietata, la classica squadra di Conte, mette l'anima su ogni pallone e ha una classifica veramente importante. Magari si può permettere addirittura un passo falso. Il Napoli stesso è in gran spolvero e con tutti gli uomini, peccato per l'assenza di Lozano. Osimhen e Mertens? Abbiamo un ragazzo che sta iniziando a fare bene le cose e dall'altra un monumento del calcio italiano. Credo che partirà lui titolare. Se Zielinski sta bene credo che giocherà lui come sottopunta, con Mertens pronto a entrare a gara in corsa. Milan ancora nel mirino del Napoli? Direi di sì. Onestamente il miglior Napoli non teme nessuno. Mi auguro che il Napoli ce la faccia con tutto il cuore però, al di là di questo, rischiamo di vedere in Champions League solo squadre del Nord. Anche per la legge dei grandi numeri almeno una del Sud ci deve entrare".