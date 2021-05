Rai, Perillo: "Dopo Gattuso serve un allenatore esperto: Spalletti ok, meglio Sarri"

Ultime notizie Napoli. Durante ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Antonello Perillo, giornalista Rai. “Ho criticato Gattuso quando era giusto farlo – ha detto Perillo a Radio Crc – ma anche allora dicevo che era un allenatore che merita rispetto. Non so se possa restare ancora sulla panchina del Napoli, tutto dipende da quanto è profonda la frattura con il presidente Aurelio De Laurentiis”.

Qualora non ci fosse la possibilità di un riavvicinamento tra Gattuso e De Laurentiis, Antonello Perillo preferirebbe che il Napoli si affidasse a un allenatore esperto per la prossima stagione. “Lo dico soprattutto nel caso il Napoli si qualificasse in Champions . Gattuso ha confermato che non è facile gestire campionato e coppe. Spalletti, di cui si parla in queste settimane, sarebbe una soluzione ottimale. A dire la verità, se potessi scegliere io, opterei per il ritorno di Sarri. Un Napoli così spettacolare non l’abbiamo più visto dall’addio del tecnico di Figline Valdarno”.

Sarri Napoli