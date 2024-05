RAI, Perillo a CN24: "Stadio Maradona? Napoli meriterebbe un impianto nuovo ma servono 400mln e ADL non può da solo. Conte? Una garanzia ma anche Pioli..." | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Antonello Perillo, vice direttore Tgr Rai, ha parlato a CalcioNapoli24 a margine delle premiazioni dell'Oscar campano 2024 'Pasquale D'Angelo':

"Juve Stabia? Stagione straordinaria, Castellammare di Stabia è città fantastica e terra di portieri come Iezzo, Donnarumma e Mirante. Conte? Nome spettacolare, una garanzia. Affidarsi a lui vuol dire affidarsi ad uno affamato di vittorie. Non gli importa essere antipatico ma vuole solo vincere: caricherà l'ambiente. Non è facile sapere come andrà a finire anche se ormai sembre avvicinarsi la fumata bianca, ma tutti i nomi accostati al Napoli sono validi. Mi piace Pioli, ha fatto cose importanti con il Milan e potrebbe fare bene. Diamo fiducia a De Laurentiis, ha portato il Napoli dove nessuno poteva immaginare. De Laurentiis si sta impegnando per riportare il Napoli in alto e tante cose sono state sbagliate, tante altre non le sappiamo. Lo spogliatoio era spaccato, qualcosa è accaduto. Stadio Maradona? Serve fare presto, non c'è alternativa al Maradona ma spetterà al Comune l'intesa con il presidente De Laurentiis che è il principale interlocutore. Serve fare un bel lavoro, profondo: Napoli meriterebbe uno stadio nuovo, come tanti altri in Italia e nel resto d'Europa ma non è facile. Ci sono costi altissimi, 200-400 mln di euro, De Laurentiis da solo non può farcela e non ci sono cordate in vista".