RAI - Perez in campo per Atalanta-Udinese! La trattativa riprenderà lunedì, ma si chiuderà

Calciomercato Napoli, arrivano aggiornamenti importanti dal collega Ciro Venerato della Rai.

Mercato Napoli, cosa manca per chiudere con Perez

“Arrivano conferme ufficiali da Udine: domani l'argentino Perez sarà in campo regolarmente contro l’Atalanta. La trattativa tra Pozzo e De Laurentiis riprenderà domenica sera sperando di chiuderla lunedì: restano da limare alcuni bonus e altri dettagli. Valutazione globale tra fisso e bonus si avvicinerà ai 20 milioni. Domani in ogni caso ultima gara bianconera per Perez”, assicura il giornalista esperto di mercato.