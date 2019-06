RAI, Paganini: "Manolas-Koulibaly coppia di livello europeo. Insigne? Bisogna capire la situazione di Insigne"

A Radio Marte, nel corso di 'Marte Live Sport', è intervenuto Paolo Paganini

“La coppia Manolas-Koulibaly è una delle più forti a livello europeo. In questo momento del mercato i difensori si stanno prendendo la ribalta, vedere anche De Ligt alla Juve e Godin all'Inter sarebbe bello.

Prezzi alle stelle? C'è una carenza in giro, i difensori costano più degli attaccanti. Higuain e Icardi? Alla Roma la situazione è complicata, dopo Dzeko hanno fatto un sondaggio per Pavoletti più che per Higuain. Icardi è una telenovela lunga, l'Inter non lo svende ed è orientata allo scambio con Dybala.

Lozano? Lì bisogna monitorare, interessa molto al Napoli: bisognerà capire anche la situazione di Insigne. Il Napoli farà qualcosa in attacco, ci saranno uscite, ma Lozano nello scacchiere di Ancelotti sarebbe fondamentale. Le grandi società si affidano ai procuratori, più che ai direttori sportivi in certe situazioni”.