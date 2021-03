RAI, Lollobrigida: "Napoli più forte in casa? E' l'anima di Diego Armando Maradona"

Napoli - Marco Lollobrigida, giornalista RAI, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine":

“Leggo e sento opinioni diverse sulla Juve. Non è un ciclo finito ma è l'inizio di un ciclo. Il vecchio ciclo è finito con Sarri. Secondo me l'unico che poteva prendere le redini della Juventus, se non fosse stato in Nazionale, è Roberto Mancini. Napoli più forte in casa? E' l'anima di Diego Armando Maradona. Il fattore campo conta molto a Napoli, lo sappiamo tutti. Non essendoci il pubblico, deve essere l'anima di Maradona. Milan? Penso che possa risentire dell'impegno europeo. Non è un impegno di poco conto. E' uno scoglio grande. Direi che è una cosa che può pesare. Parliamo di una grande squadra, il Manchester United. Io credo che potrà pesare".