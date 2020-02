RAI, Lauro: "Questo Napoli si è smarrito troppe volte quest'anno, Demme mi è piaciuto da subito"

Napoli notizie calcio - Franco Lauro, giornalista della RAI, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Questo Napoli si è troppe volte smarrito quest'anno, contro il Barcellona deve arrivarci concentrato e sul pezzo fino alla partita precedente. Sarebbe un passo indietro eclatante andare a giocare con un'altra testa contro il Brescia. Demme? Mi è piaciuto subito quando ha parlato di un sogno che si realizza, arrivando in una realtà importante come Napoli. Entrare nei meccanismi, nel cuore della gente, nella testa dei compagni, non è da tutti".