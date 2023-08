RAI - Italia, è Spalletti in pole ma c'è una penale da pagare ad ADL: contatto con Gravina, si cerca un accordo e spunta un retroscena

Ciro Venerato ha parlato del prossimo CT della Nazionale italiana ai microfoni della Domenica Sportiva estate in onda su Rai 2:

"Il nome sul quale lavora la Federcalcio è Luciano Spalletti. C'è già l'ok di Spalletti che è felicissimo di chiudere con la Nazionale questo periodo. C'è già una bozza di accordo anche sull'ingaggio con il tecnico che non guadagna tanto: accetterebbe 3 milioni netti a stagione, più premi legati a Mondiale ed Europeo fino al 2026. Staff con i soliti collaboratori da Domenichini a Sinatti. Il problema è De Laurentiis che ha fatto sapere che c'è una penale e si lavora per evitare di pagarla. Spalletti è tecnicamente libero però c'è questa penale che il tecnico dovrebbe riconoscere a De Laurentiis nei prossimi 12 mesi, con una cifra variabile che oggi è di 3,250 mln. De Laurentiis potrebbe venire incontro alla Federazione e liberare il tecnico. Conte è l'alternativa, Gravina l'ha già contattato dicendogli che Spalletti è la priorità. Spalletti e De Laurentiis non si sono salutati da amici e bisognerà capire cosa accadrà. Gravina e De Laurentiis hanno parlato e all'orecchio si sono detti anche della possibilità che magari, in caso di una diretta concorrente in difficoltà, come la Juventus, Spalletti potrebbe andare ad allenare la concorrenza".