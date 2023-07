RAI - Erede Kim, due nomi depennati e due calciatori in pole: ci sono novità anche su Itakura

Ciro Venerato ha parlato del calciomercato del Napoli, anche dell'erede di Kim Min-jae, ai microfoni della Domenica Sportiva estate in onda su Rai 2:

"Eliminato Scalvini dalla lista, dobbiamo togliere anche Schuurs: sono Kilman e Le Normand i nomi caldi. Itakura? Il Napoli non conferma l'offerta circolata per il giapponese: è seguito ma niente più al momento. La sua assenza oggi, al ritiro del suo club, era legata alla gara giocata a giugno con la Nazionale. Smentito l'interesse per Milinkovic-Savic".