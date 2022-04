Riccardo Cucchi è intervenuto a Radio Goal trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss:

"Sono convinto che Kvaratskhelia posso essere una soluzione per sostituire Insigne. In un momento di crisi economica nel calcio è giusto lavorare con lo scouting. Sinceramente Kvaratskhelia non l'ho visto giocare ma mi sembra una mossa comprensibile puntare su calciatori da scoprire.