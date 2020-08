Rai - Contatti con gli agenti di Hateboer ma non con l'Atalanta: valutazione da 15mln

Ultime calcio Napoli - Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Hateboer

"Il Napoli pensa ad Hateboer per la prossima stagione. Il calciatore, ieri, ad una tv olandese, ha dichiarato di voler cambiare aria. Gli azzurri hanno avuto un contatto con gli agenti del giocatore ma non con l'Atalanta. Per l'esterno si potrebbe arrivare a raddoppiare l'ingaggio, il club bergamasco lo valuta 15mln di euro".