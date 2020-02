RAI, Bizzotto: "Il Napoli è in crescita, ho sensazioni positive in chiave Champions! Complimenti alla società per l'acquisto di Demme"

Stefano Bizzotto, giornalista RAI, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Haaland ha dei numeri pazzeschi, segna sempre sia in campionato che in Champions. Non è molto bello da vedere ma segna sempre, in qualunque modo. Complimenti al Borussia che lo ha preso senza nemmeno svenarsi. Il Napoli quando sente l’odore della classe e del talento gioca bene e vince. Se ci sono grandi motivazioni il Napoli fa il Napoli. In chiave Champions League ho sensazioni positive. Chiaramente il Napoli è in crescita anche perché peggio di quello che ha fatto due o tre mesi fa non era possibile fare. Al momento si lotta su più fronti. Demme? Lui è appena arrivato a Napoli. Quando si integrerà come si deve potrà fare ancora meglio. Complimenti al Napoli, nel su piccolo, per l’acquisto di Demme. Il Napoli potrebbe vincere la Coppa Italia ma se dovesse andar male il discorso coppe potrebbe comunque raggiungere il sesto posto in campionato, questo basta e avanza come motivazione per la squadra”.